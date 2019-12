Film Dvaja pápeži (The Two Popes)

Keď katolíckou cirkvou začnú otriasať rôzne škandály, samotný pápež Benedikt XVI. (Hopkins) začne mať pochybnosti o svojej osobe a zmysle jeho postavenia. Do Ríma si pozve jedného zo svojich kritikov a budúceho pápeža (Pryce).

Keď katolíckou cirkvou začnú otriasať rôzne škandály, samotný pápež Benedikt XVI. (Anthony Hopkins) začne mať pochybnosti o svojej osobe a zmysle jeho postavenia. Rozhodne sa pre krok, ktorý v doterajšej histórii cirkvi takmer nemá precedens - rezignovať. Do Ríma si pozve jedného zo svojich kritikov a budúceho pápeža Františka (Jonathan Pryce). A tak sa začne pozoruhodný tanec konverzácií dvoch zjavne protichodne rozmýšľajúcich ľudí.

Píše sa rok 2005, Ján Pavol II. je mŕtvy, a do Ríma sa schádzajú kardináli z celého sveta, aby si počas konkláve zvolili nového pápeža. Už vtedy je Jorge Bergoglio z Argentíny pomerne populárny, no nakoniec zvíťazí konzervatívny favorit Ratzinger z Nemecka, ktorý dosiahol potrebnú väčšinu. O pár rokov neskôr si Ratzinger predvolá Bergoglia, aby prediskutovali jeho žiadosť o odchode do dôchodku. V tom čase Bergoglio ešte netuší, že sám pápež je rozhodnutý urobiť to isté.

Príbehu dominujú filozofické konverzácie medzi Bergogliom a pápežom Benediktom XVI., ktorí rozoberú naozaj širokú škálu tém. Od Beatles, cez futbal, až po pochybnosti o viere. Na väčšine vecí, najmä čo sa cirkvi týka, sa nezhodnú. Ich povahy aj prostredie, z ktorých pochádzajú sú veľmi odlišné. Na jednej strane máme spontánneho argentínčana z Nového sveta, ktorý si vypiskuje Dancing Queen od ABBY, a na strane druhej prísneho nemca zo starého kontinentu s tradičnými hodnotami, ktorý si radšej na klavíri zahrá klasiku od Smetanu. Aj napriek tomu, alebo vďaka tomu, sa medzi nimi vytvára nečakané priateľstvo, a medzi inak vážnymi konverzáciami sa dokonca objaví priestor aj pre vtipnú situáciu.

V celom filme sa dokopy nič akčné neudeje, no osobne mi to vôbec neprekážalo. Jednoducho som si vychutnávala hereckú genialitu, na ktorej je film nevyhnutne postavený. Pred nejakým časom som písala o filme Manželská história (Marriage Story), a je až zvláštne ako veľmi sa mi tieto dva filmy podobajú. Tak, ako vtedy zabrala chémia Scarlett Johansson a Adama Drivera, tak teraz podobne, pre mňa ešte možno o čosi intenzívnejšie zabrala spolupráca Anthonyho Hopkinsa a Jonathana Pryca, ktorému ešte dodáva autentickosť aj fakt, že sa na pápeža Františka naozaj podobá. A keďže sú vo filme sem-tam efektívne použité aj skutočné zábery, musím sa priznať, že v istú chvíľu som si myslela, že sa stále pozerám na Pryca, no po pár sekundách som si uvedomila, že to je vlastne skutočný pápež.



Tento film nás vezme do zákulisia inštitúcie, ktorá sa ocitla azda na jednej z najdôležitejších križovatiek svojej existencie. Za normálnych okolností vidíme celkom bezchybné ceremónie, plné pompéznosti a vážnosti, ktoré sú podčiarknuté viac ako dvojtisícovou históriou. O to viac je teda zaujímavejšie sledovať, ako si pápež a budúci pápež objednajú pizzu, ktorú zapíjajú fantou, alebo spolu vášnivo pozerajú futbal či dokonca, a to ma úplne dostalo, tancujú na pár sekúnd tango. Žiadne metaforické tango, ktoré by pomenúvalo ďalšiu hĺbavú koverzáciu, ale naozajstné argetínske tango. Keďže je príbeh len inšpirovaný skutočnými udalosťami, k takémuto momentu pravdepodobne neprišlo, no kreatívna predstava , že “čo ak” a “o čom asi” ma naozaj baví. Skoro všetko mi sedelo, vrátane hudby. Dokonca aj moment, keď zaznel bluesový saxofón v Sixtínskej kaplnke. Veľká vec.

Celkovo je to jeden z najlepších filmov, aké som tento rok videla. Už teraz je nominovaný na niekoľko Zlatých glóbusov, vrátane najlepší herecký výkon v dráme v hlavnej aj vedľajšej úlohe. Réžie sa ujal Fernando Meirelles, ktorý sa v minulosti podpísal pod film 360 (2012), v ktorom sa vtedy po boku mien ako Anthony Hopkins či Rachel Weisz objavili aj slovenské herečky Gabriela Marcinková a Lucia Siposová.