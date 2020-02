Dôležitý film Králiček Jojo (Jojo Rabbit)

Jojo Rabbit je satirický príbeh o nacistickom Nemecku z pohľadu desaťročného chlapca Joja (Roman Griffin Davis), ktorý je členom Hitlerjugend, a jeho imaginárny kamarát nie je nikto iný ako sám Hitler (Taika Waititi).

Jojo Rabbit je satirický príbeh o nacistickom Nemecku z pohľadu desaťročného chlapca Joja (Roman Griffin Davis), ktorý je členom Hitlerjugend, a jeho imaginárny kamarát nie je nikto iný ako sám Hitler (Taika Waititi). Jojovi sa jeho dokonalý svet plný propagandy otočí naruby vo chvíli, keď zistí, že jeho mama (Scarlett Johansson) u nich doma ukrýva židovské dievča (Thomasin McKenzie).

Jojo žije typické bezstarostné detstvo člena Hitlerovej mládeže. Zúčastňuje sa táborov, kde hádžu granátmi, trénujú v plynových maskách alebo pália knihy do podmazu súčasnej rockovej pesničky I Don´t Wanna Grow Up od Toma Waitsa. Veselo hajluje každému okoloidúcemu a izbu má hrdo polepenú plagátmi neohrozeného vodcu, ktorý je jeho imaginárnym priateľom. Ostatné deti sa mu vysmievajú, že je slaboch, a aj za to, že jeho otec údajne zbabelo dezertoval. Zlom nastane, keď si Jojo uvedomí, že jeho mama v podkroví ukrýva Elsu - mladé židovské dievča. Doteraz totiž o židoch vedel len to, že majú tesáky, hadí jazyk či šupiny, a že árijci sú približne tisíckrát viac pokročilí a civilizovaní ako ktorákoľvek iná rasa.

Ak mal niekto vytvoriť satiru o nacistickom Nemecku, tak sa veľmi teším, že práve tak urobil Taika Waititi. Jeho prvý väčší prelomový projekt bol Thor Ragnarok (2017) od štúdia Marvel, za zmienku však stojí aj podarená komediálna dráma Boy (2010). V oboch prípadoch je výraznou súčasťou úspechu autorov osobitný humor. Film režíroval, napísal scenár, ktorý bol adaptáciou knihy autorky Christine Leunens, a dokonca sám Hitlera aj hral. Režisér z Nového Zélandu sa vyjadril, že zo začiatku rolu odmietol. Následne si však uvedomil, že ak by Hitlera hrala nejaká popredná osobnosť, pozornosť by sa sústredila na samotnú celebritu, a to podstatné by sa dostalo do úzadia. Treba spomenúť aj to, že Hitler, akého si Jojo predstavuje a kreuje v hlave sa podstatne líši od reálnej postavy. Slovník a vyjadrovanie má podobné ako desaťročné dieťa a vie vlastne iba to, čo vie Jojo.

Ďalšou dôležitou súčasťou filmu bol výber hercov. Pre mladého Romana Griffina Davisa je to premiéra na filmovom plátne. Obsadený bol len štyri týždne pred začiatkom natáčania, a pred ním na kasting prišlo okolo tisíc iných adeptov. Roman bol však bezpochyby ten pravý. Je emotívny, uveriteľný a presne tak naivný ako treba. Rovnako si už teraz ťažko predstaviť, že by sa nejaká iná herečka ako Thomasin McKenzie zhostila úlohy Elsy. Scarlett Johansson bola ďalšou skvelou voľbou. Stvárňuje matku, ktorá svojho syna bezhranične ľúbi, aj keď sa musí zmieriť s tým, že on je zas bezpodmienečne zamilovaný do režimu. Vďaka hereckému výkonu v tejto snímke, a v Marriage Story sa jej v ten istý rok podarilo byť dvakrát nominovanou na zlatú sošku.

Filmu dominujú pestré farby, ktoré pôsobia akoby kontradikcia ku stavu, v ktorom sa Nemecko v danom období nachádza. Na natáčanie sa štáb vybral do Prahy, kde využili barrandovské štúdiá a mestá s úchvatnou dobovou architektúrou, ako napríklad Žatec alebo Úštěk. Ironicky pôsobí tento fakt najmä keď si predstavíme, že v tých istých priestoroch vznikali v minulosti počas nemeckej okupácie propagandistické filmy.

Napriek tomu, že film zo začiatku pôsobí viac-menej ako paródia, dej postupne zvážnie a práve ten cit, s ktorým je táto zmena prevedená si mňa osobne získal najviac.